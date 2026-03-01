Французский авианосец отправился в восточное Средиземноморье

Французский авианосец «Шарль де Голль» направился в восточное Средиземноморье. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что вместе с авианосцем в регион направилась его ударная группа. Они прервали свою миссию в Балтийском море, утверждает телеканал.

Накануне президент республики Эммануэль Макрон на заседании совета по обороне и национальной безопасности заявил, что Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранские беспилотники атаковали французскую военную базу в ОАЭ.