Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На юге США произошла стрельба, ее причиной могли быть удары по Ирану

В Техасе три человека погибли при стрельбе в баре

В Техасе на юге США мужчина открыл огонь у бара Buford's в Остине, при этом пострадали как минимум 14 человек, еще трое не выжили. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, трое из пострадавших в критическом состоянии. Полицейские ликвидировали мужчину, открывшего огонь.

Как пишет The New York Post, стрельбу могли спровоцировать удары США по Ирану. Ее устроил бывший житель Нью-Йорка, одетый в толстовку с надписью «Собственность Аллаха». 53-летний Ндиаги Диаге родился в Сенегале, а гражданство США получил в 2013 году.

Источники рассказали, что в машине мужчины был Коран, а на его майке мог быть изображен флаг Исламской Республики или другие символы страны. Диаге был известен «как человек с эмоциональными расстройствами». Во период с 2001-го по 2016 год мужчину в США несколько раз арестовывали.

Как уточняет издание, ФБР расследует стрельбу как возможный идеологически мотивированный террористический акт.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В Исламской Республике также прозвучал призыв к священной войне. Видный религиозный деятель аятолла Макарем Ширази заявил о религиозном долге мусульман отомстить за смерть высшего руководителя страны.

Ранее президент Ирана обратился к нации.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!