На юге США произошла стрельба, ее причиной могли быть удары по Ирану

В Техасе три человека погибли при стрельбе в баре

В Техасе на юге США мужчина открыл огонь у бара Buford's в Остине, при этом пострадали как минимум 14 человек, еще трое не выжили. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, трое из пострадавших в критическом состоянии. Полицейские ликвидировали мужчину, открывшего огонь.

Как пишет The New York Post, стрельбу могли спровоцировать удары США по Ирану. Ее устроил бывший житель Нью-Йорка, одетый в толстовку с надписью «Собственность Аллаха». 53-летний Ндиаги Диаге родился в Сенегале, а гражданство США получил в 2013 году.

Источники рассказали, что в машине мужчины был Коран, а на его майке мог быть изображен флаг Исламской Республики или другие символы страны. Диаге был известен «как человек с эмоциональными расстройствами». Во период с 2001-го по 2016 год мужчину в США несколько раз арестовывали.

Как уточняет издание, ФБР расследует стрельбу как возможный идеологически мотивированный террористический акт.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В Исламской Республике также прозвучал призыв к священной войне. Видный религиозный деятель аятолла Макарем Ширази заявил о религиозном долге мусульман отомстить за смерть высшего руководителя страны.

Ранее президент Ирана обратился к нации.