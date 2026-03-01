Размер шрифта
США стараются завершить операцию против Ирана, пока не закончатся ракеты

WSJ: США стремятся завершить операцию против Ирана до истощения запасов ракет
U.S. Air Force

Соединенные Штаты стремятся к скорейшему завершению военной операции против Ирана из-за опасений по поводу быстрого истощения запасов ракет и других боеприпасов. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что военные ресурсы США на Ближнем Востоке, особенно в контексте потенциальных ответных мер со стороны Ирана, находятся под угрозой быстрого исчерпания, а возможности для их оперативного пополнения ограничены. В связи с этим, приоритетной целью США является максимально быстрое уничтожение иранских ракетных и беспилотных сил.

WSJ подчеркивает, что точные размеры американского арсенала ракет-перехватчиков не разглашаются, однако предыдущие операции США на Ближнем Востоке демонстрируют их тенденцию к быстрому расходованию.

Накануне США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля.

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее политолог предположил, сколько продлится военная операция США против Ирана.

 
