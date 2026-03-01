Размер шрифта
Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить российские клубы зимой

Юран: иностранные тренеры не знакомы с зимней паузой
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский тренер Сергей Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить футболистов во время зимних сборов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ. Однако в прошедшем матче грозненский клуб был лучше готов физически. Где у нас тренируют иностранные тренеры? Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно «повариться» в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм», — сказал Юран.

1 марта грозненский «Ахмат» одержал победу над московским ЦСКА. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Максим Самородов на четвертой минуте игры. Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата», а также отменил два гола хозяев, зафиксировав офсайд в обоих случаях.

После 19 туров «Ахмат», для которого эта победа стала третьей подряд в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками остается на четвертой строчке.

