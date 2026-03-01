Размер шрифта
Футболисты «Эльче» вышли на матч в сопровождении бабушек

Игроки «Эльче» в сопровождении бабушек-болельщиц вышли на матч с «Эспаньолом»
Кадр из трансляции матча

Футболисты испанского «Эльче» вышли на поле в сопровождении пожилых болельщиц перед матчем 26-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», передает пресс-служба клуба.

«Быть фанатом «Эльче» — больше, чем просто чувство. Это страсть, передающаяся из поколения в поколение», — сказано в сообщении.

Встреча состоялась 1 марта и завершилась вничью со счетом 2:2. Акция была приурочена к празднованию Международного женского дня.

В турнирной таблице Ла Лиги «Эльче» после 26 матчей занимает 18-е место, «Эспаньол» располагается на 16-й строчке.

