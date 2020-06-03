Президентские выплаты начислены более 243 тыс. борющихся с COVID-19 медикам

В Минздраве России заявили, что выплаты получили уже 243,5 тысячи российских медиков, которые сражаются с коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета.

Он уточнил, что из этого числа , 20% — это врачи, 53% — это средний медицинский персонал.

«Соответствующее количество младших медицинских работников и водителей скорой помощи», — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, все медики получат обещанные выплаты в полном объеме до 10 июня.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. На данный момент России выявлено больше 432 тысяч заражений коронавирусом, скончались 5 215 человека.

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