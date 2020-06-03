Еще 8 536 случаев заражения коронавирусом выявили в России

Прирост числа инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки в России составил 8 536, сообщает оперативный штаб.

Также за прошедший день были выписаны после выздоровления пациентов 8 972. Число летальных случаев увеличилось на 178. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве — 1 842, в Подмосковье — 736 и Санкт-Петербурге — 380.

Таким образом, с начала эпидемии в стране обнаружено более 432 277 заболевших, вылечились 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены вирусом свыше 6,4 млн человек.

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