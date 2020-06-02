Иностранец задержан за призывы к терактам в Орловской области

Иностранец задержан в Орловской области по обвинению в публичных призывах к террористическим актам, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, мужчина являлся сторонником международной террористической организации, запрещенной в России, и пропагандировал радикальную идеологию.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

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