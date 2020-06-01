Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России

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Президент России Владимир Путин сменил главу Следственного департамента МВД России. Указ президента был размещен на онлайн-портале правовой информации.

Так, новым главой Следственного департамента МВД России стал генерал-майор полиции Сергей Лебедев.

Кроме того, в указе утверждается присвоение Лебедеву звания генерал-майора юстиции.

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