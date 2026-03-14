Родственники пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ намерены добиться встречи с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, бригада несет большие потери в Сумском районе. Он утверждает, что семьи пропавших украинских военнослужащих пытаются добиться встречи с Будановым.

Собеседник ТАСС также сообщил, что командование бригады, по его словам, игнорирует обращения родственников солдат и не отвечает на их запросы.

Возмущенные родственники украинских военных уже проводили митинги в разных городах Украины. Они требовали найти близких, пропавших на линии соприкосновения, а также выступали против закона, принятого Верховной радой, который ограничивает сумму социальных выплат.

До этого хакеры взломали базу данных Генерального штаба ВСУ и выяснили, что украинские формирования с начала боевых действий потеряли 1,7 млн человек, включая пропавших без вести. Только в 2025 году пропали и не выжили 621 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.