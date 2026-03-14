Трамп опубликовал мем с Обамой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с мемом, высмеивающий ядерную сделку его предшественника Барака Обамы с Ираном и его подход к переговорам с Тегераном.

На верхней части изображения продемонстрирован Обама, который передает лидерам Исламской Республики огромные стопки денег. На нижней — Трамп, указывающий на небо, где изображены беспилотники.

Под картинкой написано: «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Трамп неоднократно критиковал соглашение по иранской ядерной программе, заключенное при администрации Обамы (2009 — 2016 годы). Республиканец утверждал, что если бы Соединенные Штаты не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, то у Тегерана «было бы ядерное оружие три года назад».

3 марта глава Белого дома заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия.

Ранее в сенате США назвали атаку на Иран «безрассудной» ошибкой.