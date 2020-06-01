Под Псковом в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса

В психоневрологическом интернате в Дновском районе Псковской области выявили очаг коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Коронавирус был подтвержден у 30 постояльцев из 49, из них 17 госпитализировали, 13 направят в больницы в течение сегодняшнего дня. Кроме того, из 29 сотрудников заболели 7 человек, они также были госпитализированы.

В ближайшее время будет проведено эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как коронавирус попал в учреждение.

По последним данным, в Псковской области коронавирус выявили у 910 человек, выздоровели 360, 10 умерли.

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