Абитуриентам не понадобится электронная подпись для поступления в российские вузы

Абитуриентам для поступления в российские вузы онлайн не понадобится электронная подпись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ранее в Федеральной кадастровой палате России заявляли, что при электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам необходимо будет получить сертификат электронной подписи.

В Минобрнауки отметили, что в приказе министерства № 547 обозначены два возможных способа подачи документов в вуз дистанционно. Так, абитуриенты могут направить документы с помощью электронной системы вуза или через сервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах.

Уточняется, что тем же приказом были отменены действовавшие ранее способы подачи документов при помощи электронно-цифровой подписи.

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