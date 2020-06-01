Глава Славгорода в Алтайском крае признался в получении взяток на 6 млн рублей

Следственный комитет в Алтайском крае предъявил обвинение главе администрации Славгорода Сергею Горбунову по делу о взяточничестве. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

На прошлой неделе Горбунов был арестован по делу о получении взяток на сумму более 2 млн рублей от директора одного из ООО.

В результате следственных действий выяснилось, что чиновник получил взятки на общую сумму более 6 миллионов рублей. Об этом он признался во время допроса.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Горбунову было предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». С 29 мая он находится под домашним арестом.