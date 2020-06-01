Ряд зданий загорелись в Вашингтоне в ходе протестов у Белого дома

Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона возле Белого дома, где сейчас находятся демонстранты, передает РИА «Новости».

Как сообщает корреспондент агентства, сначала протестующие развели большой костер на проезжей части, в котором начали сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и другие предметы. В определенный момент они также сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и бросили его в этот же костер.

Как стало известно, после этого в здании вспыхнул пожар. В то же время загорелась маленькая одноэтажная хозяйственная постройка, расположенная в сквере Лафайет.

По словам корреспондента агентства, затем полиция снова использовала гранаты со слезоточивым газом, а также светошумовые гранаты. Это было сделано, что оттеснить демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне с 23.00 по местному времени (06.00 мск) введен комендантский час.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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