Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз

Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

«Нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности — на 15 дней», — сказал Санчес.

Голосование по предложению правительства в конгрессе депутатов должно состояться в среду, 3 июня.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был введен в Испании 14 марта и с тех пор продлевался уже пять раз.

Испания является одной из самых пострадавших в мире стран от COVID-19, число жертв составляет более 27 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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