Московские власти рассказали о нанесенном дождями и ветром ущербе

Непогода в виде ливней и сильного ветра привела к падению почти 100 деревьев и повреждению 20 машин. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.

По его данным, в результате плохой погоды никто не пострадал. Однако из-за дождей произошло около 18 локальных подтоплений. В настоящее время все они ликвидированы.

Бирюков отметил, что все системы жизнеобеспечения Москвы функционируют в нормальном режиме.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Подмосковью. В столичном регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. По предварительным расчетам, прирост осадков в Москве за минувшую ночь составил 11 мм, за последние двое суток — 72 мм. При этом месячная норма осадков для мая в столице составляет 51 мм.

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