Пожарные спасли из огня более 400 человек с начала 2020 года

С начала 2020 года московские пожарные вытащили из огня более 400 человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Кроме того, спасатели эвакуировали из опасных для жизни зон свыше 7,6 тыс. россиян. Ежедневно пожарная служба получает 1,5 тысячи заявок о происшествиях. При этом с 1 января в пожарную службу России обратились более 200 тысяч раз.

31 мая отмечается профессиональный праздник московских пожарных. Пожарной охране столицы исполняется 216 лет.

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