Союз журналистов РФ: журналисты в Миннеаполисе работают в условиях «горячей точки»
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что деятельность журналистов в Миннеаполисе является работой в настоящей «горячей точке», передает РИА «Новости».
Шафир отметил, что представителям российского МИД и посольства в Соединенных Штатах необходимо обратить внимание американских властей на действия полиции в отношении российского журналиста Михаила Тургиева.
Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов уже после разгона акции протеста.
«При том уровне насилия, что демонстрируют сейчас в США и протестующие, и силы правопорядка, деятельность корреспондентов, освещающих события, является работой в самой настоящей «горячей точке»», — заключил Шафир.
25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.
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