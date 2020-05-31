Союз журналистов РФ: журналисты в Миннеаполисе работают в условиях «горячей точки»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13100455: 1

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что деятельность журналистов в Миннеаполисе является работой в настоящей «горячей точке», передает РИА «Новости».

Шафир отметил, что представителям российского МИД и посольства в Соединенных Штатах необходимо обратить внимание американских властей на действия полиции в отношении российского журналиста Михаила Тургиева.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов уже после разгона акции протеста.

«При том уровне насилия, что демонстрируют сейчас в США и протестующие, и силы правопорядка, деятельность корреспондентов, освещающих события, является работой в самой настоящей «горячей точке»», — заключил Шафир.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

— У полицейского участка в Миннеаполисе возвели бетонную стену

— СМИ: свыше 200 зданий разграбили в ходе беспорядков в Миннеаполисе