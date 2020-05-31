У полицейского участка в Миннеаполисе возвели бетонную стену

Бетонную стену построили возле полицейского участка в Миннеаполисе на фоне протестов, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает RT.

На улице возле участка появилась стена из бетонных блоков, а также металлические барьеры.

Это происходит на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Стоит отметить, что беспорядки не прекращаются в штате уже пятые сутки.

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