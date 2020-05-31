Свыше 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Ливни в Москве за последние двое суток принесли с собой более 140% майской нормы влаги, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя метеобюро.

По предварительным расчетам, прирост осадков в Москве за минувшую ночь составил 11 мм, за последние двое суток — 72 мм. При этом месячная норма осадков для мая в столице составляет 51 мм.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Подмосковью. В столичном регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

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