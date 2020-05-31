Температура на 5-6°С ниже нормы установится в европейской части РФ со 2 июня

Температурный фон ниже климатической нормы на 5-6°С установится в европейской части России, начиная со 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5-6 градусов ниже нормы», — сказал он.

Специалист не сообщил о продолжительности похолодания, однако заявил, что нормальная температура сохранится на юго-востоке региона.

Так, по его словам, температура в +26°С...+31°С ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, а также Калмыкии и Ставрополье.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.