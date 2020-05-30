Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В тушении Вечного огня подозреваются два семиклассника 13 и 14 лет, отметил Горелых. В настоящее время они доставлены в полицию для опроса в присутствии законных представителей.

Ранее в СМИ была опубликована информация о двоих молодых людях, которые потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле водой из бутылки. Районная прокуратура организовала проверку этих сведений.

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