Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

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Губернатор Миннесоты Тим Уоллз объявил о полной мобилизации сил Национальной гвардии в штате из-за массовых беспорядков. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте телеканала NBC.

Полная мобилизация Нацгвардии не проводилась в штате «ни разу за всю 164-летнюю историю», подчеркнул губернатор.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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