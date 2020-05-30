Губернатор Миннесоты впервые поручил полностью мобилизовать Нацгвардию

Губернатор Миннесоты Тим Уоллз объявил о полной мобилизации сил Национальной гвардии в штате из-за массовых беспорядков. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте телеканала NBC.

Полная мобилизация Нацгвардии не проводилась в штате «ни разу за всю 164-летнюю историю», подчеркнул губернатор.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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