Источник заявил о прекращении стрельбы в зоне КТО в Сунже
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В ингушской Сунже завершилась активная фаза контртеррористической операции.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что на данный момент производится ликвидация возгорания, которое возникло в ходе боевых действий.
Кроме того, источник отметил, что стрельбы в зоне КТО нет.
«Активная фаза завершена, стрельбы нет», — уточнил собеседник.
Ранее в Сунже началась КТО после обнаружения группировки боевиков в городе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На месте столкновения боевиков в Ингушетии начался пожар