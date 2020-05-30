Источник заявил о прекращении стрельбы в зоне КТО в Сунже

В ингушской Сунже завершилась активная фаза контртеррористической операции.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент производится ликвидация возгорания, которое возникло в ходе боевых действий.

Кроме того, источник отметил, что стрельбы в зоне КТО нет.

«Активная фаза завершена, стрельбы нет», — уточнил собеседник.

Ранее в Сунже началась КТО после обнаружения группировки боевиков в городе.

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