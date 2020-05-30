Осквернивших Вечный огонь ищут в Нижнем Тагиле

Районная прокуратура проверяет сведения об осквернении Вечного огня в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры России.

Ранее в СМИ была опубликована информация о двоих молодых людях, которые потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле водой из бутылки, говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время функционирование Вечного огня восстановлено.

Установление лиц, которые могут быть причастны к инциденту, поставлено на контроль в прокуратуре. Кроме того, ход проверки контролирует лично прокурор Свердловской области.

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