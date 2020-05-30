В России удалось сохранить 10 тысяч жизней благодаря быстрой организации медпомощи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российским медикам удалось сохранить 10 тысяч жизней на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, за короткий отрезок времени в России удалось выстроить систему помощи больным коронавирусом.
«У нас на все было максимум 3 недели... Нам удалось сохранить реально 10 тысяч жизней», — сказал он на встрече с волонтерами-медиками.
По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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