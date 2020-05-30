Еще 735 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье

Еще 735 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Подмосковье за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Всего в регионе зафиксировано 38 238 случаев COVID-19.

Скончались от инфекции 424 человека. Выздоровели и выписались 7 720 пациентов.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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