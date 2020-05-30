В Москве во время дождя было повалено 50 деревьев и повреждено 20 машин
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Из-за сильного дождя и ветра в Москве было повалено 50 деревьев, повреждено почти 20 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Москве из-за непогоды произошло падение 50 деревьев, повреждения получили почти 20 автомобилей», — рассказал источник.
Кроме того, были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков.
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее спасатели предупредили москвичей о сильном дожде, усилении ветра и грозе. Неблагоприятные погодные условия сохранялись в столице с пятницы, 29 мая, до утра субботы.
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