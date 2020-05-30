За сутки в России зафиксировали еще 8 952 случая коронавируса
За минувшие сутки в регионах России было выявлено 8 952 случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве, где за сутки прирост составил 2 367 человек.
Также за 24 часа в стране выздоровели 8 212 пациентов, умер — 181.
Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 396 575. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 167 469 человек, а скончались — 4 555.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Доля бессимптомных пациентов с COVID-19 в России увеличилась в 2,6 раза
— Россия выделила 600 млн рублей на помощь гражданам за рубежом
— Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в РФ