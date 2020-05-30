Стало известно о состоянии инкассаторов, на которых напали в Красноярске

Двое инкассаторов, которых ранили во время нападения в Красноярске, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Красноярского края.

Отмечается, что пострадавших прооперировали. В настоящее время они — в реанимации.

По данным источника в правоохранительных органах, что инкассаторам стреляли по ногам.

Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Известно, что злоумышленники применили огнестрельное оружие.

Оперативники приступили к спецплану по задержанию нападавших. К делу подключились все оперативные службы муниципального управления МВД России «Красноярское», а также сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД России.

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