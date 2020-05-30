За сутки в Москве выпало 120% месячной нормы осадков

За последние 24 часа в Москве выпал 61 мм осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Отмечается, что расчеты производились в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция столицы.

По словам представителя метеобюро, в городе за сутки выпало порядка 120% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм.

Ранее сообщалось, что в Москве был зафиксирован рекорд по количеству выпавших осадков за все 140 лет метеонаблюдений.

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