МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей

МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о неблагоприятных погодных условиях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 21:30 29 мая до 3:00 30 мая местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с, град», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуется не находиться рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра и проявлять внимательность.