Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что процесс идет на снижение без возможности обратного развития.

Глава ведомства подчеркнула, что в стране наблюдается увеличение числа граждан, которые проходят тестирование на новый тип коронавируса COVID-19.

По ее словам, при этом число выявленных случаев заболевания в России снижается.

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