В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 377 человек, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 269 тыс., погибли почти 38 тыс. пациентов.

С 28 мая в Великобритании заработала программа по отслеживанию контактов людей, у которых подтвердился коронавирус. Работа происходит в ручном режиме, к ней привлечены 25 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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