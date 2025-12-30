Размер шрифта
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: еще один беспилотник сбит на подлете к Москве
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Об уничтожении первого беспилотника Собянин сообщил полчаса назад.

29 декабря российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области. Над регионом был перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, были уничтожены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и американский лидер Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина.

