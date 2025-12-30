Размер шрифта
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Evgeniy Maloletka/AP

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы. Об этом он написал в мессенджере МАХ.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в посте градоначальника.

29 декабря российские войска успешно отразили массированную атаку 91 украинского беспилотника, нацеленного на государственную резиденцию президента Владимира Путина, расположенную в Новгородской области. По информации Министерства обороны, в воздушном пространстве над Новгородской областью было перехвачено 41 БПЛА.

В дополнение к этому, еще 49 беспилотников, следовавших в сторону Новгородской области, были сбиты над территорией Брянской области, а последний дрон, двигавшийся в том же направлении, был уничтожен над Смоленской областью. Сведений о каких-либо жертвах или разрушениях не поступало.

В Кремле квалифицировали действия украинской стороны как террористический акт, преследующий цель сорвать мирные переговоры. Москва проинформировала Соединенные Штаты о случившемся, и президент США Дональд Трамп заявил, что этот инцидент повлияет на стратегию Вашингтона в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Анализ возможных изменений в переговорной позиции России после данной атаки представлен в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

