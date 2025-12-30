Новый постпред РФ при ОБСЕ рассказал о планах России на организацию

Новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что РФ будет способствовать выведению организации из летаргического сна. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, подобное реально реализовать.

Полянский также выразил готовность делать для этого все необходимое.

«Я думаю, что организация может быть весьма востребована. Но тут зависит, конечно, не только от нас», — добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Дмитрий Полянский занимал должность первого заместителя постоянного представителя РФ в ООН.

В ноябре Полянский рассказал, что ряд западных дипломатов, которые пришли работать в ООН после начала конфликта на Украине, избегают контактов с российской делегацией. При этом он добавил, что в ООН «очень сильно изменилось» и отношение к украинским дипломатам. По его наблюдениям, западные дипломаты не переносят личное на рабочее и все «неприятные вещи» обычно говорят украинцам «в микрофон».

Ранее Полянский заявил о готовности РФ к любому формату переговоров по Украине.