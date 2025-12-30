Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров за приближение победы

Белоусов поздравил военнослужащих, волонтеров и предприятия ОПК с Новым годом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом выразил благодарность предприятиям и волонтерам, которые помогают военнослужащим приближать победу в спецоперации.

«Хочу искренне поблагодарить трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, всех неравнодушных граждан. Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу», — сказал он.

Министр обороны пожелал, чтобы 2026 год принес перемены, удачу, оптимизм и исполнение самых заветных желаний.

Он также подчеркнул, что российская армия является самой боеспособной в мире, она может обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», заявил, что высоко оценил работу волонтеров в зоне проведения специальной военной операции.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, законодательно закрепляющий статус военного волонтера, занимающегося доставкой гуманитарной помощи и вооружения в зону СВО.

Ранее компании-участники проекта «Сделано в Москве» наладили производство медсредств для участников СВО.