Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ нанес удар по машине в селе Вознесеновка, никто не выжил
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в машине находились мужчина и женщина. Их не удалось спасти.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования», — написал глава региона.

30 декабря четыре человека получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданским автомобилям в Белгородской области. Атака произошла на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа области. Одного из пострадавших в машине бойцы «Орлана» оперативно доставили в больницу, пассажирка транспортного средства получила ранения, несовместимые с жизнью. Машина полностью сгорела.

Еще один автомобиль попал под обстрел украинского дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Водителя со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Томаровскую больницу.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538129_rnd_1",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+