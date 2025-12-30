Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ нанес удар по машине в селе Вознесеновка, никто не выжил

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в машине находились мужчина и женщина. Их не удалось спасти.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю искренние соболезнования», — написал глава региона.

30 декабря четыре человека получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданским автомобилям в Белгородской области. Атака произошла на участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа области. Одного из пострадавших в машине бойцы «Орлана» оперативно доставили в больницу, пассажирка транспортного средства получила ранения, несовместимые с жизнью. Машина полностью сгорела.

Еще один автомобиль попал под обстрел украинского дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Водителя со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Томаровскую больницу.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».