Внук Никулина о кончине Кио: «Ушла часть истории цирка»

Внук актера Юрия Никулина руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин высказался о кончине иллюзиониста Эмиля Кио. Его цитирует NEWS.ru.

«К сожалению, мой дедушка [Юрий Никулин] никогда не рассказывал о своем сотрудничестве с Эмилем Кио, но повод действительно грустный. К сожалению, ушла легенда, ушла история, потому что такие люди — это часть советской и российской истории цирка», — высказался Никулин.

От лица цирка он поделал сил родным и близким, а также выразил соболезнования всем причастным к творчеству артиста.

Кио не стало 30 декабря в возрасте 87 лет. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил поддержку родным, близким и поклонникам иллюзиониста.

Эмиль Кио (настоящее имя — Эмиль Теодорович Гиршфельд-Ренард) был представителем цирковой династии, сыном иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего) и братом иллюзиониста Игоря Кио. По слухам, он впервые появился на манеже в два года, когда, увидев как папа распиливает маму, бросился на арену, чтобы спасти ее. Артист начал выступать на сцене в 1961 году в роли ассистента своего отца.

