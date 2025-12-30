Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сегодня можно с уверенностью говорить о российской армии как о самой боеспособной в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия — самая боеспособная в мире», — сказал министр в новогоднем поздравлении.

По его словам, россимская армия на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы. Белоусов подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм.

19 декабря президент России Владимир Путин также заявил, что Армия России стала самой боеспособной в мире. По его словам, ВС России уже являются таковыми с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера.

17 декабря 2025 года в Москве прошла расширенная коллегия Минобороны России с участием президента РФ. В ходе мероприятия Путин заявил, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает остальной мир в создании новых видов оружия, которые не имеют аналогов.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль 300 населенных пунктов.