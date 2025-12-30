Слесарь из Мордовии отравил химией почти 40 человек и избежал тюрьмы

Слесарь отравил 37 жителей Мордовии и получил два года принудительных работ

В Мордовии перед судом предстал слесарь, который из-за спешки отравил почти 40 человек. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В сентябре 2023 года слесарь по ремонту оборудования одной из компаний в Краснослободске заправлял хранилище одорантом — веществом, которое придает газу запах для своевременного обнаружения утечек, но ускорил процесс, тем самым нарушив технику безопасности.

В результате произошел массовый сброс опасной химии, и 37 местных жителей с симптомами отравления попали в больницы.

«Согласно проведенным судебным экспертизам каждому из пострадавших причинен легкий вред здоровью. Следствием установлено, что противоправные действия фигуранта состоят в прямой причинной связи с наступившими последствиями», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Суд приговорил 48-летнего слесаря, признанного виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ, к двум годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты ежемесячно.

