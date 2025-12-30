Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Полицейские отказали в помощи жертве двойного изнасилования, сославшись на праздники

В Бельгии полицейские отправили жертву изнасилования домой из-за праздников
Valeria Mongelli/AP

В Бельгии девушку, дважды подвергшуюся изнасилованию, отказались принять в отделе полиции из-за праздников. Об этом сообщает RTL Info.

В субботу, 20 декабря, Луиза проводила время с друзьями на вечеринке в Намюре, но вечер закончился трагедией. Мужчина, с которым она недавно познакомилась, вывез ее за город и изнасиловал на заднем сиденье автомобиля.

На этом испытания Луизы не закончились. Через несколько часов после первого инцидента девушку изнасиловал мужчина, который подвозил ее домой. На следующее утро она решила пойти в полицейский участок, чтобы подать заявление. Однако ее рассказ был встречен с равнодушием.

«Я сказала им, что меня только что изнасиловали. Они сказали мне прийти в понедельник», — возмущается Луиза.

Она отмечает, что первые 72 часа после сексуального насилия имеют решающее значение для сбора судебно-медицинских доказательств, но в этом случае время было упущено.

Отчаявшись, Луиза обратилась в центр поддержки жертв сексуального насилия (CPVS), где пострадавшие могут пройти медицинское обследование, а также получить психологическую и социальную поддержку. Там ее убедили довести дело до суда и при поддержке близких девушка решилась на это.

Ранее столкнувшуюся с грабителями на пляже в ЮАР россиянку избили и ограбили местные полицейские. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537865_rnd_8",
    "video_id": "record::2c80d432-7dc3-4e95-b7d2-a7827ca38be0"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+