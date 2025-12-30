Полицейские отказали в помощи жертве двойного изнасилования, сославшись на праздники

В Бельгии девушку, дважды подвергшуюся изнасилованию, отказались принять в отделе полиции из-за праздников. Об этом сообщает RTL Info.

В субботу, 20 декабря, Луиза проводила время с друзьями на вечеринке в Намюре, но вечер закончился трагедией. Мужчина, с которым она недавно познакомилась, вывез ее за город и изнасиловал на заднем сиденье автомобиля.

На этом испытания Луизы не закончились. Через несколько часов после первого инцидента девушку изнасиловал мужчина, который подвозил ее домой. На следующее утро она решила пойти в полицейский участок, чтобы подать заявление. Однако ее рассказ был встречен с равнодушием.

«Я сказала им, что меня только что изнасиловали. Они сказали мне прийти в понедельник», — возмущается Луиза.

Она отмечает, что первые 72 часа после сексуального насилия имеют решающее значение для сбора судебно-медицинских доказательств, но в этом случае время было упущено.

Отчаявшись, Луиза обратилась в центр поддержки жертв сексуального насилия (CPVS), где пострадавшие могут пройти медицинское обследование, а также получить психологическую и социальную поддержку. Там ее убедили довести дело до суда и при поддержке близких девушка решилась на это.

