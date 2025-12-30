В Совфеде заявили, что Зеленский подписал себе приговор

Президент Украины подписал себе приговор, допустив атаку ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Зеленский, по сути, подписал некий приговор. Такие вещи, как [атака на резиденцию Владимира Путина], не прощаются. Пусть ходит и оглядывается. Эти прогулки по Киеву, поездки за рубеж совершенно спокойные под честное слово нашего президента, что он никогда не будет за ним охотиться. Я думаю, что это позади», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что «такие вещи прощать нельзя», и Россия не станет этого делать. Сенатор предположил, что решение по ответу уже принято, и время покажет, как оно будет реализовано.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

