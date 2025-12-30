Размер шрифта
В Германии ограбили банк на €30 млн

Bild: в Германии совершили мегаограбление банка на €30 млн
В немецком Гельзенкирхене неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse, нанеся ущерб, предварительно, на €34 млн. Об этом сообщила газета Bild.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись», — говорится в материале.

По данным издания, в хранилище находились около 3,3 тыс. сейфов. Их арендовали 2,7 тыс. клиентов. При этом каждый сейф был застрахован на сумму до €10,3 тыс.

По подсчетам страховых служб, ущерб может составить до €33,9 млн. Точная сумма зависит от числа ограбленных ячеек и их заполненности, следует из материала.

В сентябре в Сан-Франциско полиция задержала 62-летнего Валентино Лучина — бывшего шеф-повара известных ресторанов — по подозрению в ограблении трех банков в течение одного дня. По данным правоохранителей, мужчина в Центральном районе города входил в отделения банков и передавал кассирам записки с требованием наличных.

Ранее мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк.

