В Германии ограбили банк на €30 млн

В немецком Гельзенкирхене неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse, нанеся ущерб, предварительно, на €34 млн. Об этом сообщила газета Bild.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись», — говорится в материале.

По данным издания, в хранилище находились около 3,3 тыс. сейфов. Их арендовали 2,7 тыс. клиентов. При этом каждый сейф был застрахован на сумму до €10,3 тыс.

По подсчетам страховых служб, ущерб может составить до €33,9 млн. Точная сумма зависит от числа ограбленных ячеек и их заполненности, следует из материала.

