«Мисс Россия» показала предполагаемого похитителя и нашла помощь у «помощника Трампа»

Модель Линникова назвала своего обидчика и сослалась на связи в США

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова показала своего предполагаемого похитителя. Новым постом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка опубликовала фото мужчины, которого, как она утверждает, зовут Исмет С. Сейчас он, по словам Анны, якобы обвиняет ее в попытке получить от него деньги и угрожает девушке.

Анна заверила, что не нуждается в средствах, и даже сослалась на связи в США. Модель утверждает, что с ней связался некий «помощник Дональда Трампа» и пообещал помочь.

Накануне Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. Она заявляла, что мужчина силой удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался принудить к сексуальному акту.

Также Линникова рассказала, что весь день провела в полиции, искала переводчиков и писала заявление. Она отметила, что в Индонезии «очень хорошая защита» у женщин — жесткие законы в плане домашнего насилия. Модель выразила надежду, что нападавшего депортируют или посадят в тюрьму

Ранее россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство.