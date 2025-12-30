Карпин назвал любимое новогоднее блюдо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что считает салат «Оливье» своим любимым новогодним блюдом.

Также 56-летний специалист отметил, что не будет соблюдать режим дня в праздничную ночь.

«Я в принципе не особо режимлю, даже не в новогоднюю ночь. Конечно, с точки зрения отбоя — то есть во сколько ухожу спать. И в нормальной жизни часто в час-два ночи ложусь», — заявил Карпин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России.