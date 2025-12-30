Размер шрифта
Куратора поджогов и диверсий в России отправили в колонию

В Калининграде организатора диверсий приговорили к 24 годам
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Калининграде двое граждан России, имена которых не называются, приговорены в Калининградской области к длительным срокам заключения – 24 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как передает ТАСС, ссылаясь на Балтийский флотский военный суд, они признаны виновными в государственной измене, организации диверсий и непосредственном участии в их совершении.

Следствием установлено, что один из осужденных, действуя в период проведения мобилизации, вступил в тайное сотрудничество с иностранной разведкой и сформировал диверсионную группу. Он занимался вербовкой новых членов и координацией многочисленных актов поджогов, направленных против объектов железнодорожного транспорта и систем жизнеобеспечения населения в различных российских регионах.

Второй осужденный был признан виновным в совершении нескольких поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Помимо приговора к длительному лишению свободы, суд обязал обоих осужденных выплатить штрафы в размере 800 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее на Кубани четырех мужчин лишили свободы на 13 и 15 лет за диверсии.

