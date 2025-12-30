Размер шрифта
В Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронеже объявлена угроза непосредственного удара БПЛА
В Воронеже объявлена угроза в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Гусев сообщил, что на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Накануне российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.

